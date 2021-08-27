Байдена попередили про загрозу нового теракту в Кабулі

Евакуація триває / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"
У Кабулі залишається загроза нового теракту, який може статися в найближчі дні в районі аеропорту, який зазнав нападу бойовиків ІДІЛ 26 серпня .
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело в Білому домі.
Представник адміністрації президента зазначив, що США зараз приймають максимальні силові заходи захисту в кабульському аеропорту і не припиняють евакуації. Американські військові вивозять по повітрю тисячі людей кожні кілька годин.
" Наступні кілька днів цієї місії будуть найнебезпечнішими з початку евакуації ", – заявив американський чиновник.
Представник Білого дому також повідомив, що Джо Байден доручив державному секретарю продовжити дипломатичні контакти з міжнародними партнерами, щоб забезпечити можливість для громадян третіх країн і афганців з візами покинути країну навіть після того, як військова присутність США в Афганістані закінчиться 31 серпня.
- Нагадаємо, вдень 26 серпня прогримів вибух на одному з в'їздів до міжнародного аеропорту Кабулу, звідки намагаються евакуюватися з країни десятки тисяч афганців. Відповідальність взяла на себе терористична організація "Ісламська держава Іраку і Леванту" (ІДІЛ). Ще кількох бойовиків вдалося затримати.
- Число загиблих під час теракту в Кабулі зросло до 170 людей. Серед жертв опинилися 13 військовослужбовців США і троє громадян Великобританії.
- Президент США Джо Байден пообіцяв відповісти ісламістській організації ІДІЛ, яка взяла на себе відповідальність за вибух.