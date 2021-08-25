"Дельта" вже не страшний. Pfizer може створити вакцину від нового штаму – терміни

Компанія Pfizer може створити вакцину від нового штаму коронавіруса протягом 95 днів після його виявлення. Колаж: "Сьогодні"

Компанія Pfizer може створити вакцину від нового штаму коронавірусу протягом трьох місяців після його виявлення. Вчені виробника постійно вивчають ефективність препаратів проти нових варіантів інфекції, заявив в інтерв'ю Fox News гендиректор компанії Альберт Бурла.

"Кожен раз, як черговий варіант (коронавіруса) з'являється в світі, наші вчені вивчають, чи може цей варіант минути захист нашої вакцини. На цей момент ми не виявили жодного такого (штаму). Але ми вважаємо, що, ймовірно, одного разу, такий з'явиться", – заявив Бурла.

Він уточнив, що на сьогоднішній день компанія не виявила жодного штаму, який здатний обійти захист нинішньої вакцини Pfizer

Як проходить вакцинація в Україні

Вакцинація триває з 24 лютого 2021 року. Щеплення роблять препаратами від фармкомпаній AstraZeneca, Sinovac (вакцина CoronaVac), Pfizer (вакцина Comirnaty) і Moderna. В цілому Україна вже отримала понад 17 мільйонів доз вакцини.

Згідно з Національним планом вакцинації проти коронавіруса, з травня в Україні повинні були робити як мінімум по 5,6 млн щеплень щомісяця. Однак таких темпів досягнути не вдалося.

У травні зробили 425 тисяч щеплень;

червні – 1 мільйон 552 тисячі щеплень;

в липні – 2 мільйони 918 тисяч щеплень.

План вакцинації передбачає, що в серпні повинні зробити 6 мільйонів щеплень, а з вересня – більше 8 мільйонів. Втім, протягом останніх декількох тижнів в Україні щодня нарощують зусилля по вакцинації.

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Мова йде про бустерну дозу вакцини, Це щеплення робитимуть через шість місяців після другої.

"Початкові результати дослідження показують, що бустерна доза, введена через шість місяців після другої дози, має стійкий профіль переносимості, викликаючи високі титри антитіл, які в 5-10 разів вище, ніж після двох первинних ін'єкцій", – про це повідомляє The Washington Post.

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