Джонсон попередив про новий план Путіна атакувати великі міста України

Джонсон назвав справжню ціль Путіна. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії та міжнародний злочинець Володимир Путін не сприймає серйозно мирні переговори щодо припинення війни в Україні. Глава Кремля намагається подвоїти ставку. А також диктатор прагне перетворити всі українські міста на Грозний.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, пишеThe Guardian.

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Джонсон висловив думку, що Путін має намір зрівняти українські міста із землею, як він це зробив у Чечні. Втім, це "трагічна помилка" Путіна, зауважив він.

"Путін не сприймає серйозно мирні переговори. Він хоче подвоїти ставку і зробити Грозний у великих містах України", – сказав глава уряду Великої Британії.

Як відомо, 2000 року Грозний окупували російські війська. Місто сильно постраждало під час воєнних дій під час Першої та Другої чеченських воєн, його не відновили досі.

Умова для миру

Джонсон вважає, що територія України має бути відновлена хоча б у межах 24 лютого, мають бути захищені суверенітет та безпека України.

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"Так, є втома, але ми маємо з цим боротися, ми маємо продовжувати відстоювати справу перед нашим електоратом і нашим населенням. Але я знаходжу, що єдність Заходу набагато очевидніша, ніж розбіжності. Майбутнє світу залежить від збереження твердої позиції щодо України: що нам треба зробити – так це працювати разом як європейцям, щоб уникнути того, що я вважаю катастрофою, а саме – поганого миру в Україні, який змушує українців погоджуватися на умови, які мають бути анафемою для європейців... Нам потрібно як мінімум повернутися до статусу-кво до 24 лютого", – каже Джонсон.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Джонсон нагадав світові, Who is Путін, і виніс вирок політиці поступок. Також ми писали, що Джонсон закликав світ готуватися до тривалої війни в Україні.

Також Джонсон заявив, що наступ російських окупантів в Україні суттєво сповільниться найближчими місяцями. Тому треба підтримати зброєю подальший контрнаступ ЗСУ.