Фінляндія ще на крок наблизилася до НАТО

Парламент Фінляндії проголосував за подання заявки на членство в НАТО. Фото: колаж "Сьогодні"

Парламент Фінляндії підтримав подання заявки на членство своєї країни у НАТО. За подання заявки проголосували 188 депутатів. Лише вісім депутатів були проти. Ніхто з депутатів не утримався, а троє були відсутні на засіданні.

Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

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"Сильна підтримка з боку парламенту керівництва держави у просуванні членства Фінляндії в НАТО. За те, щоб подати заявку на членство, висловилися 188 депутатів, проти – 8. Довга і стабільна лінія зовнішньої політики та політики безпеки, яка прагне до консенсусу, діє й сьогодні" , – сказала прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін.

Зазначається, що президент Саулі Ніїністе, ймовірно, ухвалить фінальне рішення про подання заявки дистанційно, оскільки перебуває у Швеції.

Швеція та Фінляндія подають заявки на членство в НАТО

Влада Швеції та Фінляндії 15 травня офіційно оголосили про рішення відмовитися від нейтрального статусу та подати заявки на вступ до НАТО.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що "двері НАТО відчинені" для обох країн.

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Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган незадоволений тим, що у Швеції та Фінляндії знаходять прихисток представники курдських формувань, передовсім Робітничої партії Курдистану, яка вважається в Туреччині терористичною організацією.

Крім того, президент РФ Володимир Путін пригрозив, що плани Фінляндії та Швеції вступити до НАТО викличуть "відповідну реакцію" Кремля.

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