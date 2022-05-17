Финляндия еще на шаг приблизилась к НАТО

Парламент Финляндии проголосовал за подачу заявки на членство в НАТО. Фото: коллаж "Сегодня"

Парламент Финляндии поддержал подачу заявки на членство своей страны в НАТО. За подачу заявки проголосовали 188 депутатов. Всего восемь депутатов были против. Никто из депутатов не воздержался, а трое отсутствовали на заседании.

Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

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"Сильная поддержка со стороны парламента, руководства государства в продвижении членства Финляндии в НАТО. За то, чтобы подать заявку на членство, высказались 188 депутатов, против – 8. Долгая и стабильная линия внешней политики и политики безопасности, стремящаяся к консенсусу, действует и сегодня", – сказала премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Отмечается, что президент Саули Ниинисте, вероятно, примет финальное решение о подаче заявки дистанционно, так как находится в Швеции.

Швеция и Финляндия подают заявки на членство в НАТО

Власти Швеции и Финляндии 15 мая официально объявили о решении отказаться от нейтрального статуса и подать заявки на вступление в НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что "двери НАТО открыты" для обеих стран.

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В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недоволен тем, что в Швеции и Финляндии находят убежище представители курдских формирований, в первую очередь Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической организацией.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин пригрозил, что планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО вызовут "ответную реакцию" Кремля.

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