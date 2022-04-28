Німеччина схвалила постачання важких озброєнь для України

Україна отримає нову військову допомогу / Фото: Колаж: Сьогодні

Німецький бундестаг переважною більшістю проголосував за постачання важкого озброєння Україні. Про це повідомляє Spiegel .

За словами віце-президента парламенту Вольфганга Кубицького, 586 депутатів проголосували "за", 100 проголосували проти, семеро утрималися. Реклама Експорт озброєнь обговорюватиметься у тісній співпраці з партнерами по НАТО. Лідер "Альтернативи для Німеччини" Тіно Шрупалла впевнений, що військова допомога Україні нібито зробить Берлін учасником "ядерної війни". На тлі історичного голосування в Бундестазі німецький канцлер Олаф Шольц вирушив із візитом до Японії, за що зазнав критики. Реклама

Лідер парламентської групи "зелених" Брітта Хассельманн зауважила, що рішення необхідне, щоб "з одного боку Німеччина не стала учасником війни, а з іншого — не віддала Україну агресору без захисту".

Фрідріх Мерц із Християнсько-демократичного союзу також привітав постачання зброї, але звинуватив канцлера Олафа Шольца в тому, що він кілька тижнів ухилявся від обговорення постачання зброї: "Це нерозсудливість... Це коливання, це зволікання, це боязкість".

Опір Німеччини

24 квітня віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек заявив : було помилкою, що його країна не підтримала Україну у військовому відношенні набагато раніше, адже підтримка мала розпочатися кілька років тому.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц до останнього продовжує стверджувати, що Німеччина відмовляє Україні в постачанні деякого озброєння, щоб військові дії не поширилися ще кудись.

Канцлер Олаф Шольц настільки зайшов у глухий кут, відмовляючи в постачанні озброєння Україні, що захищається проти російської агресії, що постало питання про його можливу відставку.

Хто допомагає Україні зброєю