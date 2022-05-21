"Хлопки" підбираються до Кремля! У Підмосков'ї спалахнув стратегічний об'єкт

У Росії знов пожежа. Фото: колаж "Сьогодні"
У Росії чути нові "хлопки". 21 травня у Підмосков'ї горів знаменитий ЦАГІ. Це найбільший дослідницький центр у галузі авіації та космонавтики.
Про це пишуть росЗМІ.
Що відомо?
Загоряння сталося на території дослідницького центру на площі 30 кв. м.
Пізніше повідомили, що спалах загасили, а горіння трансформаторної підстанції ліквідовано.
Інформації про постраждалих не надходило.
У Росії підпалили підводний човен прямо на заводі Міноборони
У РФ 17 травня сталося загоряння на атомному підводному човні К-3 "Ленінський комсомол". Це трапилось під час робіт на Кронштадському морському заводі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
На Кронштадському морському заводі під час вогневих робіт сталося задимлення на К-3. За словами представника підприємства, вогонь ліквідували, оскільки поряд цілодобово чергують працівники МНС.
Він додав, що постраждалих внаслідок НП немає і збитків не завдано.
Зазначимо, що АПЛ К-3 "Ленінський комсомол – це перший радянський атомний підводний човен. Кронштадтський морський завод виконує його ремонт з кінця 2021 року з метою музеєфікації.