"Хлопки" подбираются к Кремлю! В Подмосковье загорелся стратегический объект

В России снова пожар. Фото: коллаж "Сегодня"

В России слышны новые "хлопки". 21 мая в Подмосковье горел знаменитый ЦАГИ. Это крупнейший исследовательский центр в области авиации и космонавтики.

Об этом пишут росСМИ.

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Что известно?

Возгорание произошло на территории исследовательского центра на площади 30 кв. м.

Позже сообщили, что возгорание потушили, а горение трансформаторной подстанции ликвидировано.

Информации о пострадавших не поступало.

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В России подожгли подлодку прямо на заводе Минобороны

В РФ 17 мая произошло возгорание на атомной подводной лодке К-3 "Ленинский комсомол. Это случилось во время работ на Кронштадтском морском заводе. По предварительной информации, пострадавших нет.

На Кронштадтском морском заводе во время огневых работ произошло задымление на К-3. По словам представителя предприятия, огонь ликвидировали, поскольку рядом круглосуточно дежурят сотрудники МЧС.

Он добавил, что пострадавших в результате ЧП нет и ущерб не нанесен.

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Отметим, что АПЛ К-3 "Ленинский комсомол" – это первая советская атомная подводная лодка. Кронштадтский морской завод выполняет ее ремонт с конца 2021 года с целью музеефикации.

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