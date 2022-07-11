Конфлікт через Калінінград: Литва жорстко відповіла на погрози Росії

Литва обмежила транзит до Калінінграда / Фото: Колаж: Сьогодні
Литва 11 липня розширила обмеження на торгівлю через свою територію з російським Калінінградом, попри погрози Кремля. Рішення було ухвалено у зв'язку з набранням чинності раніше оголошеними санкціями Європейського Союзу проти Москви через її вторгнення в Україну.
Додаткові товари, заборонені з ранку понеділка, включають бетон, деревину, спирт та промислові хімікати на спиртовій основі, повідомив Reuters представник литовської митниці.
У п'ятницю Росія попередила Литву та Європейський Союз, що може вжити проти них "жорстких заходів", якщо транзит деяких товарів до Калінінграда і з Калінінграда не відновиться "найближчими днями".
У понеділок губернатор Калінінградської області Антон Аліханов запропонував запровадити повну заборону на сухопутне переміщення товарів між Росією та трьома країнами Балтії, Литвою, Латвією та Естонією, щоб підштовхнути їх до використання портів Калінінграда.
Конфлікт через санкції проти Калінінграда
- 18 червня Литва припинила транзит російських вантажів, які потрапили під санкції ЄС, між Калінінградською областю та основною територією Росії. Оператор залізниць Литви LTG Cargo отримав роз'яснення Єврокомісії, що навіть якщо санкційні вантажі йдуть з однієї частини Росії до іншої через територію ЄС, їхнє перевезення заборонено.
- Москва заявила, що такий крок порушує міжнародні угоди, і вибухнула погрозами на адресу Литви.
- "Росія обов'язково відповість на такі ворожі дії. Заходи опрацьовуються у міжвідомчому форматі і будуть прийняті найближчим часом. Їхні наслідки матимуть серйозний негативний вплив на населення Литви", – заявляв секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.
- "Якщо найближчими днями ситуація не стабілізується, то Росія вживе щодо Литви та Євросоюзу жорстких заходів, підготовку яких уже завершено. Вирішення проблеми занадто затяглося", – пригрозила речниця МЗС Росії Марія Захарова.