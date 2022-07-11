Конфлікт через Калінінград: Литва жорстко відповіла на погрози Росії

Литва обмежила транзит до Калінінграда / Фото: Колаж: Сьогодні

Литва 11 липня розширила обмеження на торгівлю через свою територію з російським Калінінградом, попри погрози Кремля. Рішення було ухвалено у зв'язку з набранням чинності раніше оголошеними санкціями Європейського Союзу проти Москви через її вторгнення в Україну.

Додаткові товари, заборонені з ранку понеділка, включають бетон, деревину, спирт та промислові хімікати на спиртовій основі, повідомив Reuters представник литовської митниці.

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У п'ятницю Росія попередила Литву та Європейський Союз, що може вжити проти них "жорстких заходів", якщо транзит деяких товарів до Калінінграда і з Калінінграда не відновиться "найближчими днями".

У понеділок губернатор Калінінградської області Антон Аліханов запропонував запровадити повну заборону на сухопутне переміщення товарів між Росією та трьома країнами Балтії, Литвою, Латвією та Естонією, щоб підштовхнути їх до використання портів Калінінграда.

Конфлікт через санкції проти Калінінграда