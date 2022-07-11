Конфликт из-за Калининграда: Литва жестко ответила на угрозы России

Литва ограниничила транзит в Калининград / Фото: Коллаж: Сегодня
Литва 11 июля расширила ограничения на торговлю через свою территорию с российским Калининградом, несмотря на угрозы Кремля. Решение было принято в связи со вступлением в силу ранее объявленных санкций Европейского Союза против Москвы из-за ее вторжения в Украину.
Дополнительные товары, запрещенные с утра понедельника, включают бетон, древесину, спирт и промышленные химикаты на спиртовой основе, сообщил Reuters представитель литовской таможни.
В пятницу Россия предупредила Литву и Европейский Cоюз, что может принять против них "жесткие меры", если транзит некоторых товаров в Калининград и из Калининграда не возобновится "в ближайшие дни".
В понедельник губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести полный запрет на сухопутное перемещение товаров между Россией и тремя странами Балтии, Литвой, Латвией и Эстонией, чтобы подтолкнуть их к использованию калининградских портов.
Конфликт из-за санкций против Калининграда
- 18 июня Литва прекратила транзит российских грузов, попавших под санкции ЕС, между Калининградской областью и основной территорией России. Оператор железных дорог Литвы LTG Cargo получил разъяснения Еврокомиссии, что даже если санкционные грузы идут из одной части России в другую через территорию ЕС, их перевозка запрещена.
- Москва заявила, что такой шаг нарушает международные соглашения, и разразилась угрозами в адрес Литвы.
- "Россия обязательно ответит на такие враждебные действия. Меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия будут иметь серьезное негативное влияние на население Литвы", – заявлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
- "Если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось", – пригрозила спикер МИД России Мария Захарова.