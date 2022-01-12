Критична ситуація! Москва заявила про нову гонку озброєнь

Російська делегація на переговорах з НАТО / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Після того як з підсумками переговорів Росії з НАТО виступили західні учасники саміту, своє слово сказали представники РФ. Попри те, що ще до зустрічі у Брюсселі їх попереджали, що не мають наміру відмовлятися від членства України, Грузії та Молдови до НАТО, представники Москви висловили розчарування переговорами.

Про це повідомляє агентство ТАСС.

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Заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін за підсумками засідання Ради Росія – НАТО заявив, що відносини між РФ та НАТО перебувають на критично низькому рівні. При цьому РФ неодноразово пропонувала НАТО вжити заходів для деескалації обстановки, але ініціативи були проігноровані.

"Російсько-натовські відносини перебувають на критично низькому рівні. Це відбувається на тлі глобальної нестабільності, терористичної загрози, розгортання чергової гонки озброєнь, а також повної деградації архітектури безпеки в Європі", – передає слова представника Росії на переговорах з НАТО Міноборони Росії.

Фомін знову нагадав вимоги, які Москва висунула НАТО:

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гарантії нерозширення НАТО на схід за рахунок України та інших країн;

зобов'язання про нерозміщення у Європі нових американських ракет середньої та меншої дальності;

обмеження військової діяльності у Європі, виключення нарощування "контингентів передового базування".

Інша сторона