"Критически низкий уровень" – реакция Москвы на переговоры с НАТО

Российская делегация на переговорах с НАТО / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

После того, как по итогам переговоров России с НАТО высказались западные участники саммита, свое слово сказали представители РФ. Несмотря на то, что еще до встречи в Брюсселе их предупреждали, что не намерены отказываться от членства Украины, Грузии и Молдовы в НАТО, представители Москвы высказали разочарование переговорами.

Об этом сообщает агентство ТАСС.

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Заместитель министра обороны России Александр Фомин по итогам заседания Совета Россия – НАТО заявил, что отношения между РФ и НАТО находятся на критически низком уровне. При этом РФ неоднократно предлагала НАТО принять меры по деэскалации обстановки, но инициативы были проигнорированы.

"Российско-натовские отношения находятся на критически низком уровне. Это происходит на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развертывания очередной гонки вооружений, а также полной деградации архитектуры безопасности в Европе", – передает слова представителя России на переговорах с НАТО Минобороны страны.

Фомин опять напомнил требования, которые Москва выдвинула НАТО:

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гарантии нерасширения НАТО на восток за счет Украины и других стран;

обязательства о неразмещении в Европе новых американских ракет средней и меньшей дальности;

ограничение военной деятельности в Европе, исключение наращивания так называемых "контингентов передового базирования".

Другая сторона