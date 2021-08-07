Міграційний терор Лукашенка. Литва готова платити нелегальним мігрантам по 300 євро

Але є одне "але" – отримати гроші зможуть тільки ті, хто погодиться добровільно покинути країну

Литва знайшла ще один спосіб вирішити міграційну кризуа - за допомогою грошей. Фото: Державне управління прикордонної безпеки Литви / Reuters / Pixabay. Колаж "Сьогодні"

Уряд Литви готовий вирішити проблему з напливом нелегальних мігрантів незвичайним способом – платити по 300 євро всім, хто погодиться добровільно покинути країну.

Про це в суботу, 8 серпня, заявила в ефірі телерадіокомпанії LRT глава департаменту міграції МВС Литви Евеліна Гудзінскайте.

За її словами, гроші будуть видавати готівкою при посадці в літак.

помста Лукашенко

Литва страждає через масовий "набіг" нелегальних мігрантів через кордон із Білоруссю. Офіційний Вільнюс звинуватив Мінськ у "гібридній агресії".

Лукашенко особисто такою "зброєю" погрожував Литві, а також Латвії та Польщі.

"Ми зупиняли наркотики і мігрантів – тепер будете самі їх їсти і ловити...", – заявив Лукашенко 26 травня, виступаючи перед парламентом Білорусі.

І потім пізніше, 22 червня:

"Сьогодні вони (країни Заходу) завили. Ах, білоруси їх не захищають. В Литву, Латвію і в Польщу кинулися тисячі і тисячі нелегальних мігрантів. Вони вимагають від нас захистити їх від контрабанди, від наркотиків... Ви проти нас розв'язали гібридну війну і вимагаєте, щоб ми вас захищали, як і раніше?", – заявляв Лукашенко на церемонії, присвяченій 80-річчю початку Другої світової війни на території СРСР.

Проблеми з нелегалами у Литви почалися після введення численних санкцій проти режиму Лукашенка, до яких привела примусова посадка літака Ryanair і арешт засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги 23 травня цього року.

Литва активно просувала санкції проти режиму Лукашенка. Крім того, міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс закликав Лукашенко скласти повноваження, а МЗС порадило литовцям не відвідувати Білорусь.

На початку липня Литва ввела режим екстремальної ситуації. За перші шість місяців 2021 року литовські прикордонники зупинили на шляху з Білорусі в 20 разів більше мігрантів, ніж за весь 2020-й

Прикордонники щодня звітують про десятки затриманих на кордоні Литви. Фото: Державне управління прикордонної безпеки Литви

Європейське прикордонне агентство Frontex, яке прийшло на допомогу Литві в міграційній кризі, виявило в Шальчінінкском районі на південному сході Литви, як групи нелегалів до кордону супроводжувало авто, схоже на відомчий транспорт військових Білорусі.

Стіна від Білорусі з колючого дроту

Щоб вирішити проблему з нелегальними мігрантами з Африки і Близького Сходу, Вільнюс вирішив побудувати на кордоні з Білоруссю стіну з колючого дроту – вона має простягнутися уздовж майже 680-кілометрового литовсько-білоруського кордону. Установка тільки колючого дроту обійдеться в 42 млн євро.

Виявилося, що дістати стільки дроту – проблема. До її вирішення долучилася і Україна. Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна передасть Литві колючий дріт, оскільки Мінськ влаштував їй "міграційний терор".

2 серпня президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ № 341/2021 "Про надання гуманітарної допомоги Литовській Республіці".

Судячи з усього, уряд Литви вирішив використовувати не тільки "батіг", а й "пряник", пропонуючи мігрантам по 300 євро – чи то в очікуванні, поки стіну зведуть, то чи на постійній основі. Детальніше глава департаменту міграції МВС Литви Евеліна Гудзінскайте не розказала.