Військових ОДКБ у Казахстані очолив генерал, який встиг засвітитися у Криму

Командувач Повітряно-десантних військ генерал-полковник Андрій Сердюков. Фото: колаж "Сьогодні"

Місію Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Казахстані очолив російський генерал Андрій Сердюков. Він у 2014 році організував та очолив військову операцію із захоплення Криму.

Про це повідомляє РІА Новини.

Реклама

"Керівати діями миротворчих сил ОДКБ у Республіці Казахстан призначено командувача Повітряно-десантними військами генерал-полковника Андрія Сердюкова", – повідомив офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков.

Зазначимо, Сердюков брав участь у захопленні Криму у 2014 році, на той момент він був начальником штабу та першим заступником командувача військ Південного військового округу РФ. Російські ЗМІ зазначають, що саме Сердюков організував та очолив "спеціальну операцію" у Криму навесні 2014 року.

Протести у Казахстані