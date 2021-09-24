Орел у вогні і паніка на борту. У літак з росіянами врізалися птиці (відео)

Інцидент стався під час виконання рейсу ZF 556. Фото: колаж "Сьогодні"
Літак російської авіакомпанії Azur Air, який повинен був вилетіти з Варадеро в Москву, зіштовхнувся з птахами. Імовірно, орлами.
Про це повідомляє РІА Новини.
Що відомо
Літак набирав розбіг на злітно-посадковій смузі, коли зіткнувся зі зграєю птахів. Командир судна прийняв рішення про повернення на місце стоянки.
Представник авіакомпанії зазначила, що пасажири рейсу ZF556 Варадеро – Москва будуть доставлені в Росію резервним бортом. На час очікування пасажирів розмістили в готелі.
Як пише Mash, орел потрапив у двигун і загорівся, а пасажири неслабо перелякалися. "Боїнг" почав різко гальмувати, від чого колесо на лівій стійці лопнуло. Всі відбулися легким переляком.
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На жаль, авіакатастрофи не рідкість останнім часом. Останні випадки:
- Минулого місяця в Росії на Камчатці в районі Кроноцького заповідника розбився вертоліт з 14 туристами і трьома членами екіпажу. За непідтвердженими даними, загинуло 10 осіб, але офіційно повідомляють про дев'ятьох врятованих.
- На початку липня в Польщі впав у озеро вертоліт з українцями на борту. Аварія сталася в Вармінсько-Мазурському воєводстві, тоді постраждали три особи.
- Кілька тижнів тому в Миколаївській області впав вертоліт Мі-2, внаслідок чого загинули дві особи.
- Наприкінці червня в Росії в Ленінградській області впав і повністю згорів транспортно-бойовий вертоліт Мі-8, що здійснював навчально-тренувальний політ. Всі, хто перебували на борту загинули.