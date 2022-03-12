Відмовилися від кривавих алмазів та горілки: США ввели нові санкції проти Росії

Навке закрито в'їзд у США, як і російській горілці, а також алмазам / Колаж "Сьогодні"

США заблокували Польщі можливість передати Україні винищувачі МіГ-29 і в черговий раз заявили, що і воювати за нашу незалежність не будуть. Натомість 11 березня запровадили чергові персональні санкції проти групи росіян, а також заборону імпорту алкоголю, що, на думку Вашингтона, змусить Кремль припинити бомбардувати українські міста.

Нові санкції

"Партнери, ми робимо подальші кроки, щоб притягнути Росію до відповідальності: запроваджуємо санкції проти 12 членів Держдуми, запроваджуємо новий контроль над експортом предметів розкоші зі США та запроваджуємо заборону на імпорт російського алкоголю, морепродуктів та непромислових алмазів", – повідомляється на сторінці у твіттері Держдепартаменту США.

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До списку санкцій США депутатів Держдуми увійшли ті, хто розробив законопроект про визнання так званих "ЛДНР".

Удар по Піскову

Дещо раніше офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Америка ввела санкції проти дружини прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова та його повнолітніх дітей. Їм анулюються візи США, якщо вони були, і заморозять їхні активи в Америці.

Нагадаємо, Пєсков одружений з колишньою російською фігуристкою Тетяною Навкою. У нього п'ятеро дітей: син Микола (1990 р.н.) від першого шлюбу, Єлизавета (1998 р.н.), Міка (2004 р.н.) та Дені (2008 р.н.) від шлюбу з Катериною Солоцинською, дочка Надія від шлюбу з Навкою.

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Санкційний зашморг