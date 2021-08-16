Паніка в Кабулі: як столиця Афганістану пережила перший день під владою талібів

"Талібан" зайняв палац президента Афганістану / колаж "Сьогодні"

15 серпня виявилося шоком для столиці Афганістану – Кабула. Таліби вже з ранку з'явилися на околицях міста, а в середині дня фактично контролювали столицю цілком. При цьому вони заявили, що встановили повний контроль і над країною в цілому. Ні жителі Кабула, ні дипломати та інші іноземні громадяни, не очікували, що таліби захоплять Кабул так швидко. Тому вони спішно почали евакуацію. США евакуювали своїх громадян на вертольотах.

Президент Афганістану Ашраф Гані заявив, що мирно передає владу новому тимчасовому уряду. Потім він теж спішно покинув країну. "Сегодня" зібрав подробиці про те, як Кабул пережив день зміни влади.

Як таліби захоплювали Кабул

Рано вранці бойовики Талібану спочатку увійшли на околиці міста, а потім повністю захопили афганську столицю. У місті почалася стрілянина.

Одне з перших рішень талібів – звільнити всіх ув'язнених в'язниці Пулі-Чахрі, розташованої на схід від Кабула. У цій в'язниці утримувалося близько 5 тис. ув'язнених. У тому числі – ті, хто був заарештований за участь в русі Талібан.

Поки таліби наступали на Кабул, місцеве телебачення показувало виступ міністра внутрішніх справ Афганістану Таджа Мохаммад Джахід . Він стверджував, що людям боятися нічого.

"Ті, хто влаштовує безлад, отримає відсіч. Безпека міста гарантована, на нього не нападуть. Є угода про мирну передачу влади тимчасової адміністрації", – говорив міністр.

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Пробки, черги та відчай

Раніше, розвідка США прогнозувала, що наступ на Кабул почнеться через кілька тижнів. На остаточне падіння афганського режиму давали навіть більше – до трьох місяців. Але події розгорнулися набагато швидше. Таліби наступали на Кабул, практично не зустрічаючи опору. Тому Америка почала евакуювати своїх дипломатів і громадян на вертольотах.

Для швидкої евакуації своїх громадян, США використовували вертольоти / Фото: rbc.ua

Велика Британія 15 серпня також повідомила, що почала термінову евакуацію дипломатів, громадян і військовослужбовців. Також Велика Британія запропонувала евакуацію всіх громадян Афганістану, які співпрацювали з нею.

Раніше "Сегодня" повідомляв, що Україна до вечора 15 серпня здійснила евакуацію своїх громадян . Літак c українцями ввечері того ж дня вилетів з Кабула, близько опівночі він приземлився в Тбілісі для дозаправки.

При цьому охочих покинути Афганістан серед громадян цієї країни також виявилося надзвичайно багато. Підступи до аеропорту Кабула скували пробки з тисяч автомобілів.

Всі КПП навколо Кабула опинилися під контролем Талібану. Єдиний спосіб вибратися з країни – літаком.

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Навколо банкоматів в Кабулі з ранку встановилися черзі. Люди намагалися зняти готівку, щоб потім покинути країну.

Всі магазини в місті були закриті. Також не працювали школи, лікарні і державні установи.

Можливість залишити країну була далеко не у всіх, кому це було потрібно. Багато свідомо вирішили залишитися.

Нагадаємо, Талібан повернув собі владу над Афганістаном вдруге. Перший раз це сталося рівно 20 років тому. При захопленні Кабула таліби особливо підкреслювали, що бойові дії в столиці не ведуться .

Світові інформагентства поширили знімок , На якому президент Ашраф Гані обіймає представника Талібану. Повідомлялося, що глава держави передав свої повноваження тимчасової адміністрації, а потім покинув країну.

Відомий російський тенісист Євгеній Кафельников висміяв Росію за співпрацю з Талібаном . Спортсмен опублікував пост в Twitter, в якому написав з цього приводу: "дипломатія світового рівня у Росії".

Детальніше про те, як Кабул пережив зміну влади – в сюжеті: