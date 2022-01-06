Перестрілки на вулицях та десятки загиблих: останні новини з АТО у Казахстані

У Казахстані розпочалася спецоперація. Фото: колаж "Сьогодні"
Поліція Алмати заявила, що в місті було вбито десятки протестувальників, які штурмували адміністративні будівлі.
Про це повідомляє ТАСС.
"РІА Новини" також із посиланням на поліцію уточнюють, що "десятки нападників були ліквідовані" в ніч на 6 січня, коли вони намагалися захопити будинок поліції в Алмати.
Вранці 6 січня ТАСС та Sputnik Казахстан повідомили, що в центрі Алмати сотні військових оточили площу Республіки, де перебували протестувальники. Відбулася стрілянина, після чого військові зняли оточення.
Зазначимо, МВС Казахстану 5 січня повідомило, що у сутичках із протестувальниками загинули вісім співробітників правоохоронних органів та ще 317 було поранено.
Росія готується відправляти військових до Казахстану
За даними "Бази", авіаполк на військовому аеродромі під Оренбургом привели до бойової готовності. Звідти до Казахстану збираються відправити спецборт. Крім того, за попередніми даними, в сусідню республіку можуть перекинути 11-ту окрему гвардійську інженерну бригаду, яка зараз перебуває у місті Каменськ-Шахтинський.
Крім того, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що ОДКБ ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану. Миротворці будуть спрямовані на обмежений період.
Перестрілки на вулицях
В Алмати чути автоматні черги, жителі у соціальних мережах та месенджерах повідомляють про перестрілку із застосуванням автоматичної зброї.
Очевидці повідомляють, що автоматами озброєні не лише поліцейські та військові, а й протестувальники. У месенджерах та соціальних мережах викладаються відеоролики, на яких чітко чути автоматні черги.
Жителів Алмати гучномовцями закликають залишити вулиці.
За даними місцевих ЗМІ, на перетині вулиць Толе бі-Ауезова в Алмати горить магазин "Планета електроніки".
В Алмати в ніч проти четверга, 6 січня, розпочалася антитерористична операція. При цьому її активної фази вночі не передбачається, про це повідомили Інтерфаксу в акіматі міста.
У відомстві не уточнили, коли саме планується активна фаза спецоперації. Відомо, що антитерористична операція в Алмати названа "В ім'я Миру".
Тим часом у соцмережах поширюється інформація, що на ранок 6 січня в Алмати намічено зачистку міста від мародерів та протестувальників.
Протести у Казахстані
- У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через дворазове підвищення цін на пальне. Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, ввів державне регулювання цін та оголосив режим НП у трьох регіонах, проте протести продовжились.
- В Алмати — найбільшому місті та першій столиці країни — увечері 4 січня та в ніч на 5-те відбулися зіткнення мітингувальників із силовиками, поліція застосувала газ та світлошумові гранати.
- Крім того, протести в Казахстані переросли у криваву стрілянину, а військових взяли в полон.
- Токаєв покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів. Він заявив, що погроми влаштовують терористичні банди, які проходили підготовку за кордоном. ОДКБ почала розглядати запит Казахстану.
- Крім того, під час звільнення від протестувальників аеропорту Алмати загинули двоє військовослужбовців збройних сил Казахстану.