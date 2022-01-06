Перестрелки на улицах и десятки погибших: последние новости из АТО в Казахстане

В Казахстане началась спецоперация. Фото: коллаж "Сегодня"

Полиция Алматы заявила, что в городе были убиты десятки протестующих, которые штурмовали административные здания.

Об этом сообщает ТАСС.

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"РИА Новости" также со ссылкой на полицию уточняет, что "десятки нападавших были ликвидированы" в ночь на 6 января, когда они пытались захватить здание полиции в Алматы.

Утром 6 января ТАСС и Sputnik Казахстан сообщили, что в центре Алматы сотни военных оцепили площадь Республики, где находились протестующие. Произошла перестрелка, после чего военные сняли оцепление.

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Отметим, МВД Казахстана 5 января сообщило, что в столкновениях с протестующими погибли восемь сотрудников правоохранительных органов и еще 317 были ранены.

Россия готовится отправлять военных в Казахстан

По данным "Базы", авиаполк на военном аэродроме под Оренбургом привели в боевую готовность. Оттуда же в Казахстан собираются отправить спецборт. Кроме того, по предварительным данным, в соседнюю республику могут перебросить 11-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду, которая сейчас находится в городе Каменск-Шахтинский.

Кроме того, премьер Армении Никол Пашинян заявил, что ОДКБ приняла решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. Миротворцы будут направлены на ограниченный период времени.

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Перестрелки на улицах

В Алмате слышны автоматные очереди, жители в социальных сетях и мессенджерах сообщают о перестрелке с применением автоматического оружия.

Очевидцы сообщают, что автоматами вооружены не только полицейские и военные, но и протестующие. В мессенджерах и социальных сетях выкладываются видеоролики, на которых отчетливо слышны автоматные очереди.

Жителей Алматы по громкоговорителям призывают покинуть улицы.

По данным местных СМИ, на пересечении улиц Толе би-Ауэзова в Алматы горит магазин "Планета электроники".

В Алматы в ночь на четверг, 6 января, началась антитеррористическая операция. При этом ее активной фазы ночью не предвидится, сообщили "Интерфаксу" в акимате города.

В ведомстве не уточнили, когда именно планируется активная фаза спецоперации. Известно, что антитеррористическая операция в Алматы названа "Во имя Мира".

Между тем в соцсетях распространяется информация, что на утро 6 января в Алматы намечена зачистка города от мародеров и протестующих.

Протесты в Казахстане