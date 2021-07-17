Просувають свої препарати. РФ і КНР намагаються очорнити західні вакцини від COVID-19

Ці країни роздмухують скандал і перебільшують побічні ефекти інших вакцин

Москва і Пекін поширюють фейки про вакцини від коронавірусу країн Заходу, щоб підірвати довіру громадян до них. Таким чином вони просувають свої щеплення.

Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі в ході брифінгу.

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За словами Дженніфер Псакі, Росія і Китай поширюють повідомлення, у яких "перебільшують побічні ефекти західних вакцин".

Зазначимо, прессекретар Білого дому не єдина, хто про це говорив. Цього року глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що ряд країн, у тому числі Росія, займаються дезінформацією по темі вакцин проти COVID-19.

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"Як і ви, ми стурбовані дезінформацією, у тому числі російської, по темі вакцин", – заявив він на слуханнях в комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США.

Нагадаємо, раніше в Держдепі США підтвердили, що в РФ спеціально підривають довіру до західних вакцин проти COVID-19, зокрема схвалених у США препаратів Moderna і Pfizer.

Ми також писали, що російські інформаційні агентства намагаються переконати іспаномовні країни в тому, що російська вакцина від коронавірусу Sputnik V працює краще, ніж її американські конкуренти Pfizer і Moderna.

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