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"Талібан" оголосив "амністію" чиновникам уряду Афганістану

Марія Дмитренко
17 серпня, 09:39
"Талібан" закликав урядовців повернуться до роботи

Таліби обіцяють, що в Кабул повернеться "повсякденне життя". Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

В Афганістані представники руху "Талібан" оголосили "загальну амністію" для колишніх урядовців. Їх закликали відновити роботу в держустановах.

Про це повідомляє AFP.

Згідно випущеної заяви, таліби обіцяють, що в Кабул повернеться "повсякденне життя".

"Для всіх оголошена загальна амністія... тож ви маєте цілком впевнено почати своє повсякденне життя", – йдеться в заяві талібів, через два дні після того, як вони захопили столицю Афганістану і встановили свою владу.

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