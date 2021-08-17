Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Мировые новости Другие страны

"Талибан" объявил "амнистию" чиновникам правительства Афганистана

Мария Дмитренко
17 августа, 09:39
"Талибан" призвал правительственных чиновников вернутся к работе

Срочная новость / Фото: Сегодня

В Афганистане представители движения "Талибан" объявили "всеобщую амнистию" для бывших правительственных чиновников. Их призвали возобновить работу в госучреждениях.

Об этом сообщает AFP.

Согласно выпущенного заявления, талибы обещают, что в Кабул вернется "повседневная жизнь".

"Для всех объявлена всеобщая амнистия... так что вы должны начать свою повседневную жизнь с полной уверенностью", – говорится в заявлении талибов, через два дня после того, как они захватили столицу Афганистана и установили свою власть.

Читайте также:

Реклама

Почти рекорд. Американский грузовой самолет вывез более 600 беженцев из Кабула

Что происходит в Афганистане

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Реклама