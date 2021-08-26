У владі талібів. Заарештовано екс-президента Афганістану

Карзай і Абдулла знаходяться під домашнім арештом в Кабулі. Колаж: "Сьогодні"

Бойовики руху "Талібан", які захопили владу в Афганістані, Помістили під домашній арешт колишнього президента країни Хаміда Карзая і голову Вищої ради національного примирення Абдуллу Абдуллу. Про це повідомляє CNN.

Таліби забрали зброю у охорони Карзая, а також його особисті автомобілі. У зв'язку з цим екс-президент Афганістану переїхав в будинок Абдулли, однак пізніше його теж обшукали, позбавили охорони і автомобіля.

За словами джерела, Карзай і Абдулла фактично знаходяться під домашнім арештом в Кабулі, без своїх охоронців і у владі талібів.

Що відбувається в Афганістані

Нагадаємо, після того як навесні США почали виведення військ з Афганістану, рух "Талібан" швидко і майже без опору захопило столиці більше 20 провінцій країни.

13 серпня 2021 року таліби увійшли в Кабул. Після нетривалих переговорів з країни полетів президент Ашраф Гані.

Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати та інші країни в терміновому порядку почали евакуювати співробітників своїх посольств в Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кілька сотень афганців.

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