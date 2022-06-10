Туреччина може прийняти в себе російські компанії, які постраждали через санкції

В країну Ердогана може переїхати, зокрема, європейський офіс "Газпрому"/Фото: колаж: "Сьогодні"

Росія і Туреччина в останні тижні обговорювали процес переміщення російських підсанкційних компаній з країн Європейського Союзу до Туреччини.

Про це повідомляє Habertürk.

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Деталі

За інформацією журналіста видання Четінера Четіна, протягом останніх 48 днів Росія і Туреччина активно обговорювали релокацію російських компаній, що потрапили під санкції ЄС. Їх можуть перемістити із Європи до Стамбула.

"За отриманою мною інформацією, 43 російські компанії та олігархи, включно з "Газпромом", перенесуть свої штаб-квартири з Європи до Стамбула. Цей процес, як очікується, почнеться в липні", – зазначає Четін.

Журналіст додав, перед візитом глави російського МЗС Сергія Лаврова в Туреччину туди прибула російська делегація, яка обговорила попередні умови перенесення офісів російських компаній із Європи.

Санкції

На початку червня міжнародна робоча група Єрмака-Макфола подала дорожню карту індивідуальних санкцій проти росіян. У документі визначено категорії людей, щодо яких повинні бути введені обмеження насамперед.

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Продавивши 6-й пакет санкцій проти Росії з нафтовим ембарго Євросоюз розпочав роботу над сьомим, оскільки міжнародний злочинець Володимир Путін не демонструє бажання закінчити війну в Україні та припинити шантажувати світ продовольчою кризою.

2 червня США опублікували новий перелік громадян Росії, які потрапили під санкції у зв'язку із нападом їхньої країни на Україну. У новому списку 17 прізвищ громадян РФ, включаючи офіційного представника МЗС РФ Марію Захарову.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що чекає на Росію через санкції та війну. Крім того, ми писали, що ЄС потайки послабив шостий пакет санкцій проти РФ.