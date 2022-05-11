У Бєлгороді знову чутно вибухи, у небо підняли авіацію (фото, відео)

У Бєлгороді знову вибухи/Фото: колаж: "Сьогодні"

У російському місті Бєлгород знову неспокійно. Там були чутні "хлопки". Є загиблий та поранені.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Сьогодні".

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Жителі Бєлгорода кажуть, що чули у місті "хлопки". Крім того, вони публікують у мережі фото із задимленими місцями.

Згодом у Бєлгородській області у небі помітили авіацію.

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Губернатор області В'ячеслав Гладков заявив, що внаслідок інциденту загинула людина. Він зазначив, що "обстріл" нібито був зі сторони України.

"Останні дані про постраждалих від Міністерства охорони здоров'я регіону: 6 поранених, 1 загиблий. Федеральні телеграм-канали пишуть про ще одного загиблого, 14-річного хлопчика. Повідомляю, що це не так. Хлопчик живий і перебуває в обласній лікарні. Йому надається вся необхідна медична допомога. Населення села Солохи буде вивезено в безпечне місце під керівництвом голови району Володимира Перцева і начальника регіонального МНС Сергія Потапова", — написав Гладков у своєму Telegram-каналі.

Вибухи у Росії

1 квітня російські ЗМІ повідомили, що у Бєлгородській області впав снаряд , нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі , яка знищила кілька цистерн із нафтою.

, нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху , яка знищила кілька цистерн із нафтою. У Міноборони України спростували заяву РФ та відповіли, що наші захисники не мають стосунку до надзвичайної події у Бєлгороді. Високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази: безладність окупантів або ж спроба приховати чиюсь корупцію. За заявою наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.

У Брянську вночі проти понеділка, 25 квітня, пролунали вибухи. Після цього розпочалася пожежа на місцевій нафтобазі, а також на території військової частини.

Через деякий час у пресслужбі уряду Брянської області підтвердили пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи також не було жодних згадок.

пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи також не було жодних згадок. Жителів будинків біля нафтобази в Брянську почали евакуювати поліцейські.

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