У РФ знову скаржаться на обстріли

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про обстріли/Фото: колаж: "Сьогодні"

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив, що прикордонні території Росії "обстріляли" зі сторони України, але жертв немає.

Про це Старовойт написав на своєму каналі в Telegram.

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"У Глушківському районі знову неспокійно. Під мінометний обстріл в черговий раз потрапило село Олексіївка, а також село Дронівка, яке знаходиться трохи північніше Олексіївки. Вогнем у відповідь агресія противника була придушена. Постраждалих і руйнувань немає. Наші військові контролюють ситуацію", — йдеться у повідомленні.

Вибухи у Росії

1 квітня російські ЗМІ повідомили, що у Бєлгородській області впав снаряд , нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі , яка знищила кілька цистерн з нафтою.

, нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху , яка знищила кілька цистерн з нафтою. У Міноборони України спростували заяву РФ та відповіли, що наші захисники не мають стосунку до надзвичайної події у Бєлгороді. Високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази: безладність окупантів або ж спроба приховати чиюсь корупцію. За заявою наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.

У Брянську в ніч проти понеділка, 25 квітня, пролунали вибухи. Після цього почалася пожежа на місцевій нафтобазі, а також на території військової частини.

Через деякий час у пресслужбі уряду Брянської області підтвердили пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи також не було жодних згадок.

пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи також не було жодних згадок. Жителів будинків біля нафтобази в Брянську почали евакуювати поліцейські.

Нещодавно у Бєлгороді були "хлопки". Через це у небо підняли авіацію .

. Днями у небі Бєлгорода літали вогняні кулі, було чути вибухи.

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