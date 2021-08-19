У Росії розбився другий військовий літак за два дні, є жертви

У Росії розбився військовий МіГ-29 / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії в Астраханській області під час виконання планового польоту розбився винищувач МіГ-29, пілот загинув. Тільки вчора повідомлялося про катастрофу ще одного військового літака в Підмосков'ї.

Про це з посиланням на прес-службу Південного військового округу, передає російське агентство РБК.

"Літак впав в безлюдному місці на території полігону Ашулук. Політ виконувався без боєкомплекту", – заявили в російському військовому відомстві.

Для встановлення причин катастрофи до місця аварії направили комісію Головного командування Повітряно-космічних сил РФ.

Авіакатастрофи в Росії почастішали

Не так давно в РФ розбився багатоцільовий винищувач Су-35 . Літак прямував з аеропорту Дземги в Комсомольськ-на-Амурі.

. Літак прямував з аеропорту Дземги в Комсомольськ-на-Амурі. У червні на Камчатці зазнав аварії Ан-26 . Рятувальники виявили уламки. На борту літака було 22 пасажири, зокрема одна дитина, і 6 членів екіпажу. Ніхто не вижив.

. Рятувальники виявили уламки. На борту літака було 22 пасажири, зокрема одна дитина, і 6 членів екіпажу. Ніхто не вижив. У Кемеровській області літак L-410, на борту якого перебували парашутисти, зазнав аварії. При аварійній посадці літак зіткнувся з лісовим масивом. Є загиблі та поранені.

Нагадаємо, напередодні в Підмосков'ї розбився дослідний зразок військово-транспортного літака Іл-112В. Аварія сталася в Кубинці під час тренувального польоту. На борту перебували три людини.