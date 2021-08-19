В России разбился второй военный самолет за два дня, есть жертвы

В России разбился военный МиГ-29 / Фото: Коллаж: Сегодня

В России в Астраханской области во время выполнения планового полета разбился истребитель МиГ-29, пилот погиб. Только вчера сообщалось о катастрофе еще одного военного самолета в Подмосковье.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, передает российское агентство РБК.

"Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта", – заявили в российском военном ведомстве.

Для установления причин катастрофы к месту крушения направили комиссию Главного командования Воздушно-космических сил РФ.

Авиакатастрофы в России участились

Не так давно в РФ разбился многоцелевой истребитель Су-35 . Самолет направлялся из аэропорта Дземги в Комсомольск-на-Амуре.

. Самолет направлялся из аэропорта Дземги в Комсомольск-на-Амуре. В июне на Камчатке потерпел крушение Ан-26 . Спасатели обнаружили обломки. На борту самолета находились 22 пассажира, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа. Никто не выжил.

. Спасатели обнаружили обломки. На борту самолета находились 22 пассажира, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа. Никто не выжил. В Кемеровской области самолет L-410, на борту которого находились парашютисты, потерпел крушение. При аварийной посадке самолет столкнулся с лесным массивом. Есть погибшие и раненые.

Напомним, накануне в Подмосковье разбился опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В. Авария произошла в Кубинке во время тренировочного полета. На борту находились три человека.