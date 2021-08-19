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В России разбился второй военный самолет за два дня, есть жертвы

Юлия Безпечная
19 августа, 00:13
Истребитель МиГ-29 российских Вооруженных сил потерпел крушение, выполняя плановый полет в Астраханской области

В России разбился военный МиГ-29 / Фото: Коллаж: Сегодня

В России в Астраханской области во время выполнения планового полета разбился истребитель МиГ-29, пилот погиб. Только вчера сообщалось о катастрофе еще одного военного самолета в Подмосковье.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, передает российское агентство РБК.

"Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта", – заявили в российском военном ведомстве.

Для установления причин катастрофы к месту крушения направили комиссию Главного командования Воздушно-космических сил РФ.

Авиакатастрофы в России участились

Напомним, накануне в Подмосковье разбился опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В. Авария произошла в Кубинке во время тренировочного полета. На борту находились три человека.

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