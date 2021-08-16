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В Узбекистані розбився військовий літак ВПС Афганістану

Марія Дмитренко
16 серпня, 14:13
Літак впав неподалік кордону країн, інформації про загиблих і вцілілих військових поки немає

Фото з місця аварії. Колаж "Сьогодні"

Міністерство оборони Узбекистану підтвердило факт катастрофи літака ВПС Афганістану на кордоні у Сурхандар’їнській області.

Про це повідомив ТАСС начальник інформаційної служби відомства Бахром Зульфікаров.

"Дійсно, напередодні в Сурхандар’їнськійобласті Узбекистану зазнав аварії літак афганських ВПС, наразі вивчаються подробиці події, інформація про це буде повідомлена пізніше", – повідомив Зульфікаров.

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