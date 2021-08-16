В Узбекистане разбился военный самолет ВВС Афганистана

Фото с места аварии. Коллаж "Сегодня"

Министерство обороны Узбекистана подтвердило факт катастрофы самолета ВВС Афганистана в приграничной с республикой Сурхандарьинской области.

Об этом сообщил ТАСС начальник информационной службы ведомства Бахром Зульфикаров.

"Действительно, накануне в Сурхандарьинской области Узбекистана потерпел крушение самолет афганских ВВС, в настоящее время изучаются подробности происшествия, информация об этом будет сообщена позднее", – сообщил Зульфикаров.

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. Мировые информагентства распространили снимок , на котором президент Ашраф Гани обнимает представителя "Талибана". Сообщалось, что глава государства передал свои полномочия временной администрации, а затем покинул страну.

, на котором президент Ашраф Гани обнимает представителя "Талибана". Сообщалось, что глава государства передал свои полномочия временной администрации, а затем покинул страну. В аэропорту Кабула гибнут люди, пытаясь зацепиться за шасси вылетающих самолетов, эвакуирующих иностранцев.

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