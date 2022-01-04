Військові тікають! Протестувальники в Казахстані напали на БТР з "голими руками"

Протести в Казахстані набирають обертів/Фото: NUZ.KZ, колаж: "Сьогодні"

У Казахстані під час протестів проти підвищення ціни на скраплений газ, люди з "голими руками" напали на БТР. Військові були вимушені тікати.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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На відео із соцмереж видно, як натовп протестувальників біжить за транспортними засобами військових, у тому числі за БТРом, жбурляючи в них все, що є під руками. Військовим довелося тікати від людей.

Події у Казахстані

У Казахстані на вулиці вийшли тисячі протестувальників , які незадоволені зростанням цін на газ. Поліція у відповідь застосувала чинність. Протести охопили майже весь Казахстан від великих міст до невеликих сіл. Наймасовішими виявилися акції в Атирау (тут вийшло понад 5 тисяч людина), Актобе, Уральську. В Алмати, Астані, Шимкенті, Уральську, Талдикоргані поліція затримувала протестувальників, Алмати – особливо жорстко.

, які незадоволені зростанням цін на газ. Поліція у відповідь застосувала чинність. Протести охопили майже весь Казахстан від великих міст до невеликих сіл. Наймасовішими виявилися акції в Атирау (тут вийшло понад 5 тисяч людина), Актобе, Уральську. В Алмати, Астані, Шимкенті, Уральську, Талдикоргані поліція затримувала протестувальників, Алмати – особливо жорстко. Згодом до протестуючого народу звернувся президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Він закликав людей не піддаватися на провокації та відмовився йти у відставку.

країни Касим-Жомарт Токаєв. Він закликав людей не піддаватися на провокації та відмовився йти у відставку. Незабаром в країні протестувальники почали підпалювати поліцейські машини, а спецназ пішов у наступ зі стріляниною.

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