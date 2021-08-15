Скандал з розслідуванням по COVID-19: британські ЗМІ заявили про таємну умову ВООЗ з Китаєм

Китай не хоче, щоб правда про походження COVID-19 стала відомою / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) може сприяти приховуванню інформації про походження коронавирусу SARS-CoV-2. За даними західних журналістів, нібито ВООЗ уклала таємну угоду з владою Китаю з розслідування походження коронавирусу, що викликає захворювання COVID-19.

Про це пише The Sunday Times з посиланням на свої джерела.

Як стверджують джерела газети, завдяки впливу Пекіна на керівництво ВООЗ, їм вдалося домогтися, щоб розслідування по походженню вірусу експерти організації вели виключно за версією його природного виникнення. На думку The Sunday Times, цей факт може свідчити про те, що ВООЗ піддається впливу Китаю.

Британське видання зазначає, що Пекін став цілеспрямовано нарощувати свій вплив в ВООЗ ще в 2002-2003 роках, коли почала розповсюджуватися атипова пневмонія (SARS). Тоді керівництво ВООЗ випустило рекомендацію відмовитися від поїздок в ті райони Кітаю, де було виявлено захворювання. Тоді китайська економіка недорахувалася близько 6 млрд доларів.

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Реакція ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я кітайський вплив повністю заперечують.

" Головним пріоритетом ВООЗ є завершення найбільш гострої фази пандемії COVID-19. Ми надаємо допомогу країнам при розробці повного, що спирається на надійні дані відповіді на поставлені перед ними виклики ", – заявив представник організації.

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