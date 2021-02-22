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Не лабораторія і не ринок: член місії ВООЗ в Ухань розкрив походження коронавірусу

22 лютого, 22:50

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Австралійський експерт склав список запитань, на які вдалося відповісти після візиту в Китай

Місія Всесвітньої організації охорони здоров'я, побувавши і в китайській лабораторії, де, як стверджують деякі, був створений коронавірус, і на ринку, звідки він поширився на весь світ, вважають, що інфекція з'явилася не там.

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Про це в статті для The Guardian пише Домінік Двайер – представник Австралії в делегації, яка прибула в Ухань в пошуках відповідей на хвилюючі всіх питань.

Він стверджує, що їхня робота тривала по 15 годин на добу щодня протягом чотирьох тижнів. За цей час експерти зустрілися з людиною, у якої офіційно зафіксували перший випадок COVID-19, з медиками, які лікували найперших хворих, і з родичами загиблих.

Сайт "Сегодня" ознайомився з тим, чим вирішив поділитися австралійський експерт.

походження вірусу

За словами Двайєра, в ВООЗ однозначно впевнені в двох фактах:

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Втім, вважається, що до людини інфекція потрапила від кажанів через поки ще проміжну тварину. Що це саме була за тварина і як це сталося, поки визначити не вдалося – цей ланцюжок подій поки не був відновлений. До того ж, у пробах, які взяли у диких кажанів у провінції Хубей, SARS-CoV-2 не виявили.

На закритому ринку, який був визнаний джерелом епідемії, також виявили в продажу тварин, які можуть бути переносниками інфекції – бамбукових щурів, циветт і тхорячих борсуків. Втім, жодна проба також не дала позитивний результат.

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Крім того, зазначає Двайер, не всі з 174 ранніх інфікованих, включаючи першого зараженого, відвідували ринок.

"Хоча витік вірусів із лабораторій і трапляється, це буває рідко. Отже, ми прийшли до висновку про вкрай малу ймовірність того, що це сталося в Ухані", – стверджує експерт.

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Додатково до цього генетична послідовність вірусу, виявленого у деяких заражених на ринку, відрізняється. Це означає, що були й інші раніше невідомі або не вивчені ланцюжки передачі.

Як підсумок, Домінік Двайер резюмує: Уханьський ринок не був вихідною точкою для пандемії, а скоріше фактором, який посилив її поширення, тому походження вірусу слід шукати в іншому місці.

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"Заморожена" гіпотеза

Що стосується версії про передачу вірусу разом із замороженими продуктами тваринного походження, експерт зазначив, що це ще належить досліджувати.

У цьому світлі виникає два питання:

  • який саме продукт міг бути заражений спочатку?
  • в якій мірі це сприяло поширенню інфекції?
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Зазначається, що не всі заморожені або охолоджені продукти з ринку Ухань були протестовані, однак проби навколишнього середовища показали наявність вірусу на поверхнях, тому виключати цього не можна.

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Але слід зазначити, що питання виживання коронавірусу при низьких температурах все ще досліджується.

Вірус втік із лабораторії?

Лабораторне походження вірусу Двайер називає найбільш політично чутливою версією. Але в ВООЗ дійшли висновку, що це вкрай малоймовірно.

У всякому разі під час візиту в Уханьський інститут вірусології це підприємство справило враження "дивовижного дослідного центру, де стану здоров'я персоналу приділяється належна увага".

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До того ж, в крові місцевих учених не виявили антитіл до COVID-19.

Також вони стверджують, що безпосередньо з SARS-CoV-2 вони не працювали. Найближчим до цього виду вірусом у них був RaTG13 – сім років тому його виявили в печерах на півдні Китаю. Все, що було у дослідників – це послідовність вірусу. Виростити його штучно у них не вийшло.

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Що це взагалі за місія?

Місія в Ухань була спільним заходом Всесвітньої організації охорони здоров'я та комісії охорони здоров'я Китаю. Вона прибула в Піднебесну 14 січня і складалася з 34 людей: 17 китайських і 10 міжнародних експертів, а також 7 людей допоміжного персоналу.

Місія складалася з трьох підгруп, які вивчали:

  • клінічну епідеміологію (як COVID-19 поширюється серед людей);
  • молекулярну епідеміологію (генетичний склад вірусу і його поширення);
  • роль тварин і навколишнього середовища.

Група, що займалася клінічною епідеміологією, що не виявили явних доказів того, що COVID-19 широко поширювався в Ухані в другій половині 2019 року до першого зафіксованого випадку.

При цьому Домінік Двайер закликає не забувати, що в ВООЗ працюють звичайні люди.

"Багато було сказано про політику навколо місії з розслідування походження COVID-19. Тому легко забути, що за цими розслідуваннями стоять реальні люди", – зазначає він.

Що далі?

Місія в Ухань була першим етапом розслідування. У найближчі тижні буде опублікована офіційна доповідь за результатами цієї поїздки.

Після цього дослідники займуться іншими питаннями, серед них:

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