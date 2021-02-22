Не лабораторія і не ринок: член місії ВООЗ в Ухань розкрив походження коронавірусу

Австралійський експерт склав список запитань, на які вдалося відповісти після візиту в Китай

Місія Всесвітньої організації охорони здоров'я, побувавши і в китайській лабораторії, де, як стверджують деякі, був створений коронавірус, і на ринку, звідки він поширився на весь світ, вважають, що інфекція з'явилася не там.

Реклама

Про це в статті для The Guardian пише Домінік Двайер – представник Австралії в делегації, яка прибула в Ухань в пошуках відповідей на хвилюючі всіх питань.

Він стверджує, що їхня робота тривала по 15 годин на добу щодня протягом чотирьох тижнів. За цей час експерти зустрілися з людиною, у якої офіційно зафіксували перший випадок COVID-19, з медиками, які лікували найперших хворих, і з родичами загиблих.

Сайт "Сегодня" ознайомився з тим, чим вирішив поділитися австралійський експерт.

походження вірусу

За словами Двайєра, в ВООЗ однозначно впевнені в двох фактах:

коронавірус SARS-CoV-2 виник саме в Ухані в грудні 2019 року;

в грудні 2019 року; вірус має тваринне походження.

Реклама

Втім, вважається, що до людини інфекція потрапила від кажанів через поки ще проміжну тварину. Що це саме була за тварина і як це сталося, поки визначити не вдалося – цей ланцюжок подій поки не був відновлений. До того ж, у пробах, які взяли у диких кажанів у провінції Хубей, SARS-CoV-2 не виявили.

На закритому ринку, який був визнаний джерелом епідемії, також виявили в продажу тварин, які можуть бути переносниками інфекції – бамбукових щурів, циветт і тхорячих борсуків. Втім, жодна проба також не дала позитивний результат.

Читайте також: Звідки взявся коронавірус: експерт з місії ВООЗ заявив про нові докази

Крім того, зазначає Двайер, не всі з 174 ранніх інфікованих, включаючи першого зараженого, відвідували ринок.

"Хоча витік вірусів із лабораторій і трапляється, це буває рідко. Отже, ми прийшли до висновку про вкрай малу ймовірність того, що це сталося в Ухані", – стверджує експерт.

Реклама

Додатково до цього генетична послідовність вірусу, виявленого у деяких заражених на ринку, відрізняється. Це означає, що були й інші раніше невідомі або не вивчені ланцюжки передачі.

Як підсумок, Домінік Двайер резюмує: Уханьський ринок не був вихідною точкою для пандемії, а скоріше фактором, який посилив її поширення, тому походження вірусу слід шукати в іншому місці.

[IMAGE id= 2441480 ; title= ;]

"Заморожена" гіпотеза

Що стосується версії про передачу вірусу разом із замороженими продуктами тваринного походження, експерт зазначив, що це ще належить досліджувати.

У цьому світлі виникає два питання:

який саме продукт міг бути заражений спочатку?

в якій мірі це сприяло поширенню інфекції?

Реклама

Зазначається, що не всі заморожені або охолоджені продукти з ринку Ухань були протестовані, однак проби навколишнього середовища показали наявність вірусу на поверхнях, тому виключати цього не можна.

Але слід зазначити, що питання виживання коронавірусу при низьких температурах все ще досліджується.

Вірус втік із лабораторії?

Лабораторне походження вірусу Двайер називає найбільш політично чутливою версією. Але в ВООЗ дійшли висновку, що це вкрай малоймовірно.

У всякому разі під час візиту в Уханьський інститут вірусології це підприємство справило враження "дивовижного дослідного центру, де стану здоров'я персоналу приділяється належна увага".

Читайте також: "Дивно і неправдоподібно": ВООЗ хоче докладніше дослідити появу COVID-19 у Китаї

До того ж, в крові місцевих учених не виявили антитіл до COVID-19.

Також вони стверджують, що безпосередньо з SARS-CoV-2 вони не працювали. Найближчим до цього виду вірусом у них був RaTG13 – сім років тому його виявили в печерах на півдні Китаю. Все, що було у дослідників – це послідовність вірусу. Виростити його штучно у них не вийшло.

[IMAGE id= 2359686 ; title= ;]

Що це взагалі за місія?

Місія в Ухань була спільним заходом Всесвітньої організації охорони здоров'я та комісії охорони здоров'я Китаю. Вона прибула в Піднебесну 14 січня і складалася з 34 людей: 17 китайських і 10 міжнародних експертів, а також 7 людей допоміжного персоналу.

Місія складалася з трьох підгруп, які вивчали:

клінічну епідеміологію (як COVID-19 поширюється серед людей);

молекулярну епідеміологію (генетичний склад вірусу і його поширення);

роль тварин і навколишнього середовища.

Група, що займалася клінічною епідеміологією, що не виявили явних доказів того, що COVID-19 широко поширювався в Ухані в другій половині 2019 року до першого зафіксованого випадку.

При цьому Домінік Двайер закликає не забувати, що в ВООЗ працюють звичайні люди.

"Багато було сказано про політику навколо місії з розслідування походження COVID-19. Тому легко забути, що за цими розслідуваннями стоять реальні люди", – зазначає він.

Що далі?

Місія в Ухань була першим етапом розслідування. У найближчі тижні буде опублікована офіційна доповідь за результатами цієї поїздки.

Після цього дослідники займуться іншими питаннями, серед них:

версія, згідно з якою вірус міг циркулювати в Європі раніше, ніж у Китаї ;

; тестування диких і інших тварин в європейському регіоні на наявність ознак вірусу;

підготують матеріали, щоб запобігти або хоча б бути готовими до наступної пандемії.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама