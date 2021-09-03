Вибух був контрольованим – в компанії Firefly Aerospace розповіли, чому перервали політ ракети Alpha

У компанії Firefly Aerospace вважають, що запуск ракети Alpha був успішним. Фото: колаж "Сьогодні"

Політ ракети Alpha був перерваний відповідно до протоколів безпеки. Про це повідомила прес-служба американської компанії – розробника ракетно-космічної техніки Firefly Aerospace Inc., власником якої є український бізнесмен Максим Поляков, агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю, 3 вересня.

"Вибух ракети Alpha компанії Firefly Aerospace був контрольованим! Її політ був припинений командою Space Launch Delta 30 бази Космічних військ Ванденберг після фіксації відхилення в траєкторії польоту", – розповіли в компанії.

При цьому в Firefly Aerospace додали, що сам запуск ракети Alpha можна називати успішним.

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"Ракета Firefly Alpha не вибухнула мимоволі, її політ був перерваний з центру управління Space Launch Delta 30 через аномалії, згідно з протоколами безпеки польотів", – підкреслили в прес-службі.

Нагадаємо, зліт ракети Alpha відбувся о 04:58 за Києвом над тихоокеанським узбережжям з бази Космічних військ США Ванденберг (штат Каліфорнія), але через пару хвилин після старту ракета вибухнула. Політ тривав всього 2,5 хвилини. Вартість запуску складала близько 15 мільйонів доларів.

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