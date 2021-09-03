Взрыв был контролируемым – в компании Firefly Aerospace рассказали, почему прервали полет ракеты Alpha

В компании Firefly Aerospace считают, что запуск ракеты Alpha был успешным. Фото: коллаж "Сегодня"

Полет ракеты Alpha был прерван согласно протоколам безопасности. Об этом сообщила пресс-служба американской компании – разработчика ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc., собственником которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу, 3 сентября.

"Взрыв ракеты Alpha компании Firefly Aerospace был контролируемым! Ее полет был прекращен командой Space Launch Delta 30 базы Космических войск Ванденберг после фиксации отклонения в траектории полета", – рассказали в компании.

При этом в Firefly Aerospace добавили, что сам запуск ракеты Alpha можно называть успешным.

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"Ракета Firefly Alpha не взорвалась самопроизвольно, ее полет был прерван из центра управления Space Launch Delta 30 из-за аномалии, согласно протоколам безопасности полетов", – подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, взлет ракеты Alpha состоялся в 04:58 по Киеву над тихоокеанским побережьем с базы Космических войск США Ванденберг (штат Калифорния), но через пару минут после старта ракета взорвалась. Полет длился всего 2,5 минуты. Стоимость запуска составляла около 15 миллионов долларов.

Сайт "Сегодня" также информировал, кто такой Максим Поляков и чем полезна разработка украинско-американской ракеты.