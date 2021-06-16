"Агресивний вчинок". Винищувачі РФ двічі порушили повітряний простір Данії

Російські літаки Су-30 двічі порушили повітряний простір Данії.

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Збройні сили країни показали фотографії та карти з детальним описом маршрутів, повідомляє телеканал TV2.

За словами міністра оборони Данії Тріне Брамсен, це не могло бути навігаційної помилкою.

"Це не може бути навігаційною помилкою, якщо ви ігноруєте попередження і навіть робите це двічі. Це те, що ми вважаємо абсолютно новим і агресивним вчинком", – сказала Брамсен.

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Вона зазначила, що ігнорування подібних попереджень не може розглядатися як ніщо інше, як навмисна провокація.

На першій карті, яке показало Міністерство оборони Данії, можна побачити, як винищувач (червона лінія) входить в повітряний простір Данії, а потім знову виходить з нього після зустрічі з датським F-16 (синя лінія).

Потім російський літак (червона лінія) протягом всього заходу супроводжувався датським F-16.

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Раніше ми писали, що влада Швейцарії має намір закрити частину повітряного простору країни на час саміту президентів Джо Байдена і Володимира Путіна.

Також як повідомлялось раніше, незадовго до саміту Джо Байден переговорив по телефону зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським і запевнив його в незмінній підтримці України.