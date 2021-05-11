Британія запускає паспорта вакцинації для своїх туристів

Такий документ має бути у кожного британця, який планує відпочинок за кордоном

Фото: REUTERS/Hannah McKay

У Британії з 17 травня запустять паспорта вакцинації у вигляді додатку для смартфонів і планшетів. Такі сертифікати потрібні будуть тим британцям, які будуть відправлятися за кордон.

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Про це повідомляє The Times.

Такі сертифікати будуть видаватися тільки тим, кому вже ввели дві дози вакцини від коронавірусу.

А тим, у кого немає смартфонів, можна буде отримати паперове посвідчення, яке підтверджує їх вакцинацію.

Наявність таких паспортів – необхідна умова для поїздки британських туристів. В додатку британці повинні будуть зареєструватися мінімум за два тижні до поїздки за кордон.

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Раніше повідомлялося, що Україна і ЄС домовилися про єдині COVID-паспорти для подорожей.

Тим часом в Ізраїлі вже діють сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. З цим документом можна відвідувати театри, кіно, ресторани і їздити за кордон без проходження тестування.

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