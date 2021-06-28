Чехія офіційно виставила Росії "товстий" рахунок за вибухи у Врбетіце

Частина грошей піде муніципалітетам та регіону, а також окремим громадянам

Влада Чехії офіційно зажадала від Росії компенсації збитків за вибухи на військових складах під Врбетіце в 2014 році. Це 25,5 млн євро.

Реклама

Про таке повідомляє iDNES.

Заступник глави МЗС Чехії Мартін Смолек вручив російському послу в Чехії Олександру Змієвському дипломатичну ноту. У документі є вимога повністю відшкодувати збиток від вибуху – близько 650 млн крон (приблизно 25,5 млн євро).

Крім того, МЗС Чехії підготувало законопроєкт про розподіл компенсації за вибухи у Врбетіце. 350 млн крон підуть муніципалітетам та регіону, ще 300 млн – окремим громадянам.

Кожен житель, включно з дітьми, з тих, хто постійно проживає у п'яти муніципалітетах, зможе отримати компенсацію, розмір якої залежить від певних умов.

Реклама

Нагадаємо, згідно з розслідуванням Bellingcat, щонайменше шість співробітників підрозділу № 29155 російського ГРУ брали участь в операції з підготовки вибуху складу боєприпасів у Врбетіце, Чехія.

Також раніше "Сьогодні" писали, що відомо про підрив складів у Врбетіце і як це позначиться на Україні.

Дивіться інші новини України та світу в останньому випуску "Сьогодні":