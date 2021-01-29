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ЄС схвалив третю вакцину від коронавірусу

29 січня, 18:44

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

"Оксфордська" вакцина пройшла всі випробування безпеки і контролю

Головний фармрегулятор Європейського союзу, Європейське медичне агентство (ЕМА), схвалив вакцину проти COVID-19, яку розробили шведсько-британська компанія AstraZeneca та Оксфордський університет.

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Про це повідомили 29 січня на сайті EMA.

"Комітет з ліків для людини (CHMP) ретельно оцінив дані щодо якості, безпеки та ефективності вакцини і на основі консенсусу рекомендував Європейській комісії видати формальне умовний дозвіл на її поширення", – йдеться в заяві організації.

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Рішення агентства має надати громадянам ЄС впевненість в тому, що вакцина відповідає стандартам ЄС і пройшла всі випробування безпеки і контролю в рамках кампанії з вакцинації населення ЄС.

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Остаточне рішення лишається за Єврокомісією і буде оголошено її президентом Урсулою фон дер Ляєн.

Варто зазначити, що вакцина AstraZeneca була схвалена попри скандал з ЄС – через виробничі проблеми на одному з двох заводів, розташованих в Євросоюзі, компанія повідомила про перебої в графіку поставок вакцини. Кількість доступних доз препарату буде на 60% меншою, аніж очікувалося. Погіршило ситуацію те, що два інших заводи знаходяться у Великій Британії, проте препарати, які вони вироблять, будуть спрямовані на потреби підданих Сполученого Королівства.

Ця вакцина стала вже третьою, схваленою для використання в ЄС. Зараз населення європейських країн вакцинують препаратами від BioNTech/Pfizer і Moderna.

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ЄС вакцинація вакцина коронавірус COVID-19 AstraZeneca

Джерело: Сьогодні

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