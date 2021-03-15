Ще одна країна призупинила вакцинацію AstraZeneca через "побочку"

Заборона поки впроваджена до 28 березня

Влада Нідерландів заявила про припинення вакцинації від коронавірусу препаратом британської компанії AstraZeneca, поки до 28 березня, "як запобіжний захід".

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Про це з посиланням на нідерландське МОЗ повідомляє De Telegraaf.

"Безпосереднім приводом для рішення стала нова інформація, що з'явилася в ці вихідні. Крім обмеженої кількості повідомлень про тромбози після вакцинації, є й інші скарги, на яких ґрунтується рішення Міністерства охорони здоров'я", – йдеться в повідомленні уряду Нідерландів.

Подальше рішення про використання вакцини AstraZeneca залежатиме від результатів розслідування з боку Європейського агентства лікарських засобів.

Медичні установи і асоціації Нідерландів вже поінформовано про тимчасову заборону.

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Нагадаємо, країни Євросоюзу масово зупиняють використання препарату від коронавируса компанії AstraZeneca – тимчасово відмовилися від вакцинації у Данії, Норвегії, Італії, Ісландії, Болгарії, Румунії і Таїланді.

Компанія AstraZeneca 14 березня заявила, що її вакцина безпечна, згідно з "чіткими науковими даними" проведених досліджень.

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