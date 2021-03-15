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Ще одна країна призупинила вакцинацію AstraZeneca через "побочку"

15 березня, 04:23

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Заборона поки впроваджена до 28 березня

Влада Нідерландів заявила про припинення вакцинації від коронавірусу препаратом британської компанії AstraZeneca, поки до 28 березня, "як запобіжний захід".

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Про це з посиланням на нідерландське МОЗ повідомляє De Telegraaf.

"Безпосереднім приводом для рішення стала нова інформація, що з'явилася в ці вихідні. Крім обмеженої кількості повідомлень про тромбози після вакцинації, є й інші скарги, на яких ґрунтується рішення Міністерства охорони здоров'я", – йдеться в повідомленні уряду Нідерландів.

Подальше рішення про використання вакцини AstraZeneca залежатиме від результатів розслідування з боку Європейського агентства лікарських засобів.

Медичні установи і асоціації Нідерландів вже поінформовано про тимчасову заборону.

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Нагадаємо, країни Євросоюзу масово зупиняють використання препарату від коронавируса компанії AstraZeneca – тимчасово відмовилися від вакцинації у Данії, Норвегії, Італії, Ісландії, Болгарії, Румунії і Таїланді.

Компанія AstraZeneca 14 березня заявила, що її вакцина безпечна, згідно з "чіткими науковими даними" проведених досліджень.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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Нідерланди вакцинація вакцина коронавірус AstraZeneca
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