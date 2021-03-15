Ще одна країна призупинила вакцинацію AstraZeneca через "побочку"

Влада Нідерландів заявила про припинення вакцинації від коронавірусу препаратом британської компанії AstraZeneca, поки до 28 березня, "як запобіжний захід".
Про це з посиланням на нідерландське МОЗ повідомляє De Telegraaf.
"Безпосереднім приводом для рішення стала нова інформація, що з'явилася в ці вихідні. Крім обмеженої кількості повідомлень про тромбози після вакцинації, є й інші скарги, на яких ґрунтується рішення Міністерства охорони здоров'я", – йдеться в повідомленні уряду Нідерландів.
Подальше рішення про використання вакцини AstraZeneca залежатиме від результатів розслідування з боку Європейського агентства лікарських засобів.
Медичні установи і асоціації Нідерландів вже поінформовано про тимчасову заборону.
Нагадаємо, країни Євросоюзу масово зупиняють використання препарату від коронавируса компанії AstraZeneca – тимчасово відмовилися від вакцинації у Данії, Норвегії, Італії, Ісландії, Болгарії, Румунії і Таїланді.
Компанія AstraZeneca 14 березня заявила, що її вакцина безпечна, згідно з "чіткими науковими даними" проведених досліджень.
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