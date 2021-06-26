Карантину – стоп! Ісландія скасувала всі введені через COVID-19 обмеження

В країні вакциновано від коронавірусу 87% дорослого населення однієї дозою

Експрес-тест на ковід. Фото: hromadske.ua

Влада Ісландії з 26 червня скасувала всі обмеження, введені в країні через коронавірус. Ісландія, ймовірно, перша країна в Європі, яка скасовує всі антіковідні заходи.

Реклама

Про це сказано на офіційному сайті уряду.

Міністр охорони здоров'я Ісландії Свандіс Сваварсдоттір заявила, що відмовитися від обмежувальних заходів стало можливим завдяки тому, що 87% жителів країни старше 16 років отримали як мінімум першу дозу вакцини, а 48% – пройшли повний курс вакцинації.

Читайте також: Італія, Норвегія та Ісландія зупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca

До останнього часу в Ісландії діяли обмеження на масові заходи і правило про необхідність дотримання двометрової дистанції.

Реклама

Раніше ми писали, що Ісландія відкрила кордони для вакцинованих.

Також ми писали, що Ісландія пройшла коронавірусну кризу – зараз в країні не було жодного госпіталізованого з COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу