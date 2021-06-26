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Карантину – стоп! Ісландія скасувала всі введені через COVID-19 обмеження

26 червня 2021 23:52

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В країні вакциновано від коронавірусу 87% дорослого населення однієї дозою

Експрес-тест на ковід. Фото: hromadske.ua

Експрес-тест на ковід. Фото: hromadske.ua

Влада Ісландії з 26 червня скасувала всі обмеження, введені в країні через коронавірус. Ісландія, ймовірно, перша країна в Європі, яка скасовує всі антіковідні заходи.

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Про це сказано на офіційному сайті уряду.

Міністр охорони здоров'я Ісландії Свандіс Сваварсдоттір заявила, що відмовитися від обмежувальних заходів стало можливим завдяки тому, що 87% жителів країни старше 16 років отримали як мінімум першу дозу вакцини, а 48% – пройшли повний курс вакцинації.

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До останнього часу в Ісландії діяли обмеження на масові заходи і правило про необхідність дотримання двометрової дистанції.

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Раніше ми писали, що Ісландія відкрила кордони для вакцинованих.

Також ми писали, що Ісландія пройшла коронавірусну кризу – зараз в країні не було жодного госпіталізованого з COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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