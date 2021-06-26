Карантину – стоп! Ісландія скасувала всі введені через COVID-19 обмеження

Експрес-тест на ковід. Фото: hromadske.ua
Влада Ісландії з 26 червня скасувала всі обмеження, введені в країні через коронавірус. Ісландія, ймовірно, перша країна в Європі, яка скасовує всі антіковідні заходи.
Про це сказано на офіційному сайті уряду.
Міністр охорони здоров'я Ісландії Свандіс Сваварсдоттір заявила, що відмовитися від обмежувальних заходів стало можливим завдяки тому, що 87% жителів країни старше 16 років отримали як мінімум першу дозу вакцини, а 48% – пройшли повний курс вакцинації.
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До останнього часу в Ісландії діяли обмеження на масові заходи і правило про необхідність дотримання двометрової дистанції.
Раніше ми писали, що Ісландія відкрила кордони для вакцинованих.
Також ми писали, що Ісландія пройшла коронавірусну кризу – зараз в країні не було жодного госпіталізованого з COVID-19.
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