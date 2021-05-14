Русский
$ 27,63
33,37
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Макрон зателефонував в Ізраїль – намагається помирити з палестинцями

14 травня, 22:26

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Запобігти повномасштабної війни в Ізраїлі намагаються вже багато міжнародних лідерів – президент Франції Еммануель Макрон звернувся до Нетаньяху

Еммануель Макрон в Єлисейському палаці. Фото: Ludovic Marin / REUTERS

Еммануель Макрон в Єлисейському палаці. Фото: Ludovic Marin / REUTERS

На тлі безперервних обстрілів ізраїльської території з Сектору Газа президент Франції Еммануель Макрон засудив дії палестинських бойовиків, повідомляє пресслужба Єлисейського палацу.

Реклама

14 травня французький лідер зателефонував прем'єр-міністрові Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху і передав через нього свої співчуття сім'ям загиблих у результаті ракетного обстрілу ХАМАС.

Крім того, Макрон запевняє: Париж є прихильником безпеки Ізраїлю і його права на самозахист. Водночас він закликає невідкладно відновити мир у відносинах із Палестиною через стурбованість щодо цивільного населення в Секторі Газа.

Президент Франції запевнив, що його країна "в повному обсязі" візьме участь в засіданні Ради Безпеки ООН на тему ситуації між Ізраїлем і Палестиною, яке відбудеться 16 травня.

Відео: Сьогодні

У свою чергу, на знак солідарності з Ізраїлем канцлер Австрії Себастьян Курц наказав підняти на даху відомства федерального канцлера прапор цієї країни і опублікував в своєму Twitter відповідне фото.

Реклама

Раніше президент України Володимир Зеленський теж підтримав Ізраїль в останній хвилі ескалації з палестинцями й вимагав негайно припинити ракетні обстріли житлових районів.

Нагадаємо, що американський лідер Джо Байден вже зателефонував Нетаньяху, після чого висловив упевненість у тому, що ізраїльсько-палестинський конфлікт скоро закінчиться.

Як ми вже повідомляли, Ізраїль і Сектор Газа обмінюються ракетними ударами з 11 травня. Рахунок жертв йде на десятки, сотні людей поранені. На цьому тлі ЗМІ повідомляють про початок наземної операції в Газі.

Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Ryanair і Wizz Air призначили нові рейси до Італії: скільки коштують квитки на літо
Ryanair і Wizz Air призначили нові рейси до Італії: скільки коштують квитки на літоТранспорт
Третя доза – коронавірус стрімко мутує і вакцини втрачають ефективність
Третя доза – коронавірус стрімко мутує і вакцини втрачають ефективністьУкраїна
Заробітчан у Польщі змусять платити податки: як працюватиме код-ідентифікатор
Заробітчан у Польщі змусять платити податки: як працюватиме код-ідентифікаторЕкономіка
У Норвегії закликають відмовитися від вакцин AstraZeneca і Johnson & Johnson
У Норвегії закликають відмовитися від вакцин AstraZeneca і Johnson & JohnsonЄвросоюз
Коронавірус переможений? У Литві створили перші ліки від COVID-19
Коронавірус переможений? У Литві створили перші ліки від COVID-19Євросоюз
Прощай GPS і радіозв'язок? Стратосфера Землі катастрофічно потоншилася
Прощай GPS і радіозв'язок? Стратосфера Землі катастрофічно потоншиласяЄвросоюз

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти