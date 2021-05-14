Макрон зателефонував в Ізраїль – намагається помирити з палестинцями

Запобігти повномасштабної війни в Ізраїлі намагаються вже багато міжнародних лідерів – президент Франції Еммануель Макрон звернувся до Нетаньяху

Еммануель Макрон в Єлисейському палаці. Фото: Ludovic Marin / REUTERS

На тлі безперервних обстрілів ізраїльської території з Сектору Газа президент Франції Еммануель Макрон засудив дії палестинських бойовиків, повідомляє пресслужба Єлисейського палацу.

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14 травня французький лідер зателефонував прем'єр-міністрові Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху і передав через нього свої співчуття сім'ям загиблих у результаті ракетного обстрілу ХАМАС.

Крім того, Макрон запевняє: Париж є прихильником безпеки Ізраїлю і його права на самозахист. Водночас він закликає невідкладно відновити мир у відносинах із Палестиною через стурбованість щодо цивільного населення в Секторі Газа.

Президент Франції запевнив, що його країна "в повному обсязі" візьме участь в засіданні Ради Безпеки ООН на тему ситуації між Ізраїлем і Палестиною, яке відбудеться 16 травня.

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У свою чергу, на знак солідарності з Ізраїлем канцлер Австрії Себастьян Курц наказав підняти на даху відомства федерального канцлера прапор цієї країни і опублікував в своєму Twitter відповідне фото.

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Раніше президент України Володимир Зеленський теж підтримав Ізраїль в останній хвилі ескалації з палестинцями й вимагав негайно припинити ракетні обстріли житлових районів.

Нагадаємо, що американський лідер Джо Байден вже зателефонував Нетаньяху, після чого висловив упевненість у тому, що ізраїльсько-палестинський конфлікт скоро закінчиться.

Як ми вже повідомляли, Ізраїль і Сектор Газа обмінюються ракетними ударами з 11 травня. Рахунок жертв йде на десятки, сотні людей поранені. На цьому тлі ЗМІ повідомляють про початок наземної операції в Газі.

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