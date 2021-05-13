Очікую, що скоро закінчиться: розмова з Нетаньяху вселила в Байдена оптимізм

США вважають, що Ізраїль має право захищатися і контактують з Єгиптом, Саудівською Аравією і ОАЕ у спробах домогтися врегулювання конфлікту

Президент Сполучених Штатів Джо Байден оптимістично налаштований щодо термінів завершення чергового витка війни між Ізраїлем і Палестиною – він вважає, що конфлікт скоро завершиться.

Реклама

Про це Байден заявив після телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, передає Reuters.

"Я очікую і сподіваюся, що це завершиться якомога швидше, але Ізраїль має право захищатися", – заявив він репортерам у Білому домі.

Байден не пояснив причин свого оптимізму, але зазначив, що його команда з національної безпеки часто контактує з колегами в Ізраїлі, Єгипті, Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах у спробах домогтися врегулювання конфлікту.

У заяві Білого дому щодо переговорів Байдена і Нетаньяху йдеться, що Байден засудив ракетні атаки ХАМАС та інших угруповань по Ізраїлю і "висловив непохитну підтримку безпеки Ізраїлю і його законного права захищати себе і свій народ".

В тренді На Росію чекає концтабір? Після бійні в Казані Дуров перелякався за Telegram

Реклама

Згідно із заявою, лідери двох країн домовилися підтримувати особистий зв'язок в найближчі дні і про тісні консультації між своїми командами.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що за атаки на ізраїльські міста палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" "заплатять кров'ю". Ізраїль вже знищив десятки терористів і їхніх об'єктів і має намір продовжувати наступ.

Ситуація в Ізраїлі загострилася на минулих вихідних. Після зіткнень на Храмовій горі в Єрусалимі палестинські терористи почали обстрілювати ракетами ізраїльські міста.

Кількість жертв вже обчислюється десятками, з них п'ятеро припадають на Ізраїль і більш як півсотні – на палестинців. Про причини і можливі наслідки нинішньої спалаху насильства читайте на нашому сайті.