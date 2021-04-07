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Не хотів реєструвати "Супутник V": главу МОЗ Чехії відправили у відставку

7 квітня, 20:27

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Прем'єр Бабіш заявив про різницю у підходах до охорони здоров'я

У Чехії відправили у відставку міністра охорони здоров'я Яна Блатни, який був проти реєстрації в країні російської вакцини від COVID-19 "Супутник V", до того як її схвалить Євросоюз. За його позицію його неодноразово критикував президент Мілош Земан.

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Про це повідомляє чеське видання Novіnky.

"Я був за використання тільки схвалених вакцин. Тільки так я можу гарантувати, що вони допоможуть людям. Те ж саме і з ліками", – заявив Блатни.

Водночас чеський прем'єр-міністр Андрій Бабіш стверджує, що відставка голови МОЗ не пов'язана з його позицією щодо російської вакцини, і Чехія не має наміру реєструвати її окремо від ЄС.

Причина відставки Блатни, за його словами, у "різних підходах до управління охороною здоров'я". Бабіш також звинуватив міністра в бюрократії.

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"Хочу повідомити, що президент звільнив мене на прохання прем'єр-міністра. Я приймаю політичне рішення, на яке прем'єр-міністр має право", – прокоментував Блатни свою відставку.

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Земан підписав указ про звільнення Блатни 7 квітня, наступним указом призначивши на його місце Петра Аренберга.

Нагадаємо, в Чехії ще в березні розгорівся скандал, після того як президент Мілош Земан зажадав від прем'єра Андрія Бабіша звільнити ряд міністрів, які виступають проти спрощеної легалізації російської вакцини від коронавірусу Sputnik V.

Ми також писали, що парламентська опозиція Чехії закликала відсторонити віце-прем'єра і міністра промисловості, торгівлі та транспорту Карела Гавлічека, який запросив Росії взяти участь у будівництві нового блоку АЕС"Дуковани".

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Чехія МОЗ вакцина коронавірус Супутник V
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