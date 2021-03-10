Скандал у Чехії: президента назвали недоумкуватим за піар російської вакцини

У Чехії розгорівся скандал, після того як президент Мілош Земан зажадав від прем'єра Андрія Бабіша звільнити низку міністрів, які виступають проти спрощеної легалізації російської вакцини від коронавірусу Sputnik V.

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Про це повідомляє видання Novinky.cz.

За словами глави держави, глава МОЗ Ян Блатни, глава МЗС Томаш Петржичек і глава Держінституту з контролю за наркотиками Ірена Сторова є найбільшими перешкодами на шляху імпорту російської вакцини Sputnik V в Чеську Республіку.

Президент стверджує, що Блатни і Сторова "винні в тому, що люди будуть продовжувати вмирати" через їхню відмову дозволити вакцинацію в Чеській Республіці за допомогою Sputnik V, яка, на відміну від інших використовуваних вакцин, не була схвалена Європейським медичним агентством (EMA) Євросоюзу.

У відповідь депутати від опозиції назвали дії Земана неприпустимими і небезпечними. За їхніми словами, це лобіювання російської вакцини.

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Глава Чеської піратської партії Іван Бартош нагадав, що президент не має повноважень звільняти міністрів: "Ця роль не належить йому, і виборці йому її не дали. Проблеми з вакцинами повинні вирішувати експерти, а не політики. Найголовніше – це захист здоров'я громадян".

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За словами глави руху незалежних мерів STAN Віта Ракушана, заяви Земана небезпечні: "Очевидно, що президент лобіює російську вакцину до такої міри, що це загрожує навіть конституційності Чеської Республіки".

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"Дев'яності роки закінчилися, – сказав Земану голова Народної партії Маріан Юречко. – Неприпустимо, щоб президент вимагав звільнення Блатни, який не відповідає інтересам Росії та Китаю і відкидає нестандартну процедуру в разі виключення вакцини".

А колишній міністр і екс-депутат Мирослав Калоусек закликав чехів подумати краще на наступних президентських виборах: "Це не державна зрада, не хвилюйтеся і не сприймайте це серйозно. Це просто заява хворобливого стариганя на пізній стадії недоумства".

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Прем'єр Бабіш відхилив заклик президента Земана звільнити міністрів, зауваживши, що кадрові зміни в уряді не обговорюють. Він заявив, що тепер уряд має інші завдання, окрім кадрового розподілу в кабінеті міністрів.

"Ми робимо наголос на вакцинацію, кадрових змін в уряді нема", – сказав прем'єр.

Нагадаємо, саме Земан попросив Путіна про надання Чехії російської вакцини.

Також нагадаємо, що рішення закупити Sputnik V обернулося для Словаччини важкою політичною кризою, через яку може розпастися уряд сусідньої країни.

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