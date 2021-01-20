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Новий скандал з вакцинацією від COVID у Європі: тепер відзначилися австрійські політики

20 січня, 04:12

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Порушення перевіряють МОЗ та органи прокуратури

В Австрії перевіряють інформацію про те, що в деяких регіонах місцеві політики та їхні родичі були вакциновані від COVID-19 позачергово, тоді як зараз у країні етап вакцинації медиків і літніх людей.

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Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє APA.

За інформацією видання, випадки, коли щеплення робили не мешканцям будинків для людей похилого віку, людям старше 80 років і медичним працівникам, а політикам, громадським діячам та їхнім родичам були зафіксовані в Форарльберзі, Тиролі, Каринтії, Верхній Австрії, Нижній Австрії і Відні.

Наприклад, один із мерів, який не підпадав під перший етап вакцинації, зробив щеплення від коронавірусу під час кампанії зі щеплення у місцевому будинку для літніх.

Наразі повідомлення про подібні порушення перевіряють Міністерство охорони здоров’я Австрії та органи прокуратури.

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"Якщо з непередбачених причин залишилися надлишки вакцини – наприклад, у разі гострого захворювання людини, яку планували вакцинувати – має бути список очікування з тими, хто повинен бути вакцинований наступним за показаннями", – пояснили в австрійському МОЗ.

Нагадаємо, раніше пов'язаний з вакцинацією від COVID-19 скандал вибухнув у Польщі, коли ЗМІ помітили серед вакцинованих позачергово відомих у країні персон – акторів і політиків, а на той момент у країні проходив етап вакцинації медиків.

Ми також повідомляли, що в Австрії зафіксували перші випадки зараження новим штамом коронавірусу, причому один із хворих – дитина.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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Австрія корупція вакцинація політики коронавірус
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