Відбивався вогнегасником. У Польщі вісім патрульних ловили українця (відео)

У Польщі українець за кермом їздив по тротуару, і мало не збив чоловіка з дитиною. Коли його зупинили патрульні, він почав відбиватися від них вогнегасником.

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Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Ольга Солом'яна, чоловік спочатку намагався відбитися від копів в автомобілі, потім на тротуарі, і в момент, коли його майже скрутили – йому знову вдалося вислизнути. Лише після того, як на допомогу патрульним прибули ще четверо колег – порушника вдалося затримати.

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За попередньою інформацією, 36-річний українець сів за кермо під дією наркотиків.

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Раніше ми повідомляли, що у Польщі п'яний українець за кермом влетів у вітрину магазина. Як виявилося, у чоловіка не було водійського посвідчення.

Також нагадаємо, у Польщі п'яний українець на авто зніс дев'ять могил на кладовищі.