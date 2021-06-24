Українська
$ 27,27
32,6
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Отбивался огнетушителем. В Польше восемь патрульных ловили украинца (видео)

24 июня 2021 12:13

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Автомобиль полиция нашла сразу, однако задержать водителя оказалось непросто и копам пришлось вызывать подкрепление

В Польше украинец за рулем ездил по тротуару, и чуть не сбил мужчину с ребенком. Когда его остановили патрульные, он начал отбиваться от них огнетушителем.

Реклама

Как сообщает корреспондент "Сегодня" Ольга Соломянная, мужчина сначала пытался отбиться от копов в автомобиле, потом на тротуаре, и в момент, когда его почти скрутили – ему снова удалось ускользнуть. Лишь после того, как на помощь патрульным прибыли еще четверо коллег – нарушителя удалось задержать.

Читайте также: В Польше пьяный украинец сбежал из карантина и разбил четыре авто на 100 тысяч

Не пропусти!
Украине на Евро дали второй шанс: наши игроки думали, что поляки забьют третий гол Швеции

По предварительной информации, 36-летний украинец сел за руль под действием наркотиков.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Польше пьяный украинец за рулем влетел в витрину магазина. Как оказалось, у мужчины не было водительского удостоверения.

Также напомним, в Польше пьяный украинец на авто снес девять могил на кладбище.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Лидеры G7 призвали Путина вывести войска из Крыма и с Донбасса – что это означает для Украины
Лидеры G7 призвали Путина вывести войска из Крыма и с Донбасса – что это означает для УкраиныЕвросоюз
Полная победа Украины. ПАСЕ приняла самую жесткую резолюцию по Крыму
Полная победа Украины. ПАСЕ приняла самую жесткую резолюцию по КрымуВласть
Франция против вступления Украины в НАТО: у Макрона дали объяснение
Франция против вступления Украины в НАТО: у Макрона дали объяснениеЕвросоюз
Эпическая шутка посла Швеции о сборной Украины – вспомнил легендарный мем (фото)
Эпическая шутка посла Швеции о сборной Украины – вспомнил легендарный мем (фото)Украина
Над
Над "Северным потоком – 2" нависла угроза новых санкций – МИД ГерманииЭкономика
Праздник футбола в Киеве и новые санкции против Беларуси – анонсы СЕГОДНЯ
Праздник футбола в Киеве и новые санкции против Беларуси – анонсы СЕГОДНЯУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять