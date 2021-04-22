Звільнити Навального негайно: ПАРЄ поставила ультиматум Росії

Абсолютна більшість членів Парламентської асамблеї підтримала вимогу відпустити російського опозиціонера або допустити до нього лікаря

Парламентська асамблея Ради Європи вимагає звільнити засудженого російського опозиціонера Олексія Навального, надавши йому необхідну медичну допомогу.

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Про це йдеться в резолюції ПАРЄ.

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Документ був ухвалений 22 квітня голосами 140 членів ПАРЄ, які вимагають від РФ провести обстеження Навального і допустити до нього будь-якого лікаря за його вибором.

Також Європейському комітету з питань запобігання катуванням запропонували здійснити контрольний візит в колонію, де тримають опозиціонера.

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Крім того, Росію закликають дозволити публікацію будь-яких звітів за підсумками такого візиту.

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Нардеп і член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко зазначив, що також була прийнята його поправка, Вона про те, що причиною погіршення здоров'я політика є не захворювання, а ймовірне отруєння, до якого причетна влада Росії.

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Голова російської делегації Петро Толстой уже попередив, що його країна не виконуватиме вимоги резолюції, назвавши це рішення політизованим.

Нагадаємо, засуджений до 2,5 року колонії Олексій Навальний оголосив голодування через ненадання йому належної медичної допомоги – після етапування у нього почала боліти спина і стали німіти ноги.

А недавно його лікар опублікував результати аналізів політика і заявив, що того мають доглядати в реанімації, оскільки він "може померти в будь-який момент".

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