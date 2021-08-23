Лукашенко в облозі. Польща слідом за Литвою відокремиться від Білорусі стіною

Міноборони Польщі повідомило, що будуватиме 2,5-метрову стіну на кордоні з Білоруссю

Нелегалів тримають на кордоні, не пускаючи на територію Польщі / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

На кордоні з Білоруссю влада Польщі вирішила звести 2,5-метрову стіну, щоб припинити потік біженців з арабських країн , який хлинув після невизнання ЄС перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборів у 2020 році.

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Про це написав польський міністр оборони Маріуш Блащак в Твіттері .

"На кордоні з Білоруссю буде встановлено нове суцільне загородження висотою в 2,5 метра. На допомогу прикордонникам буде направлено більше солдатів", – повідомив міністр оборони Польщі.

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Минулого тижня спецслужби Польщі приступили до зміцнення польсько-білоруського кордону колючим дротом для того, щоб захиститися від напливу біженців з Іраку, Сирії та Афганістану, які намагаються потрапити до ЄС через Білорусь. Колючий дріт встановлений майже на 150 з 418 кілометрів кордону.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій звинуватив Мінськ у шантажі, оскільки білоруські прикордонники не пускають нелегальних мігрантів назад в Білорусь, а Польща, Латвія і Литва, куди намагаються потрапити ці люди, не пускають їх до себе.

"Шантаж Лукашенко не змусить нас прийняти кого-небудь", – заявив недавно Моравецкій.

За даними прикордонної служби Польщі:

в 2020 році на кордоні були затримані 122 нелегальних мігранта;

з початку 2021 року – вже близько 780;

всього прикордонники припинили близько 2000 спроб нелегального перетину кордону з боку Білорусі.

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Від істотно збільшеного потоку нелегальних мігрантів з Білорусі страждають і країни Балтії. Уряд Литви вирішив не посилювати безпеку свого кордону, а ... платити по 300 євро всім, хто погодиться добровільно покинути країну .

У Латвії з 11 серпня введено надзвичайний стан терміном на три місяці в трьох прикордонних районах і в місті Даугавпілс, який розташований в 20 км від Беларусі. А все тому, що кожну ніч сюди від сусідів стали прибувати по 200 людей без документів.